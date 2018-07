Polanski leva Urso de Prata em Berlim

É a pergunta que não quer calar - o prêmio de melhor diretor que o júri da 60ª Berlinale atribuiu a Roman Polanski foi em reconhecimento aos méritos de The Ghost Writer ou em desagravo à prisão do cineasta e sua possível extradição para os EUA?

Havia grande expectativa da imprensa mundial em relação à participação dos produtores Robert Benmoussa e Alain Sarde, do filme de Roman Polanski, The Ghost Writer, na coletiva dos premiados.

Benmoussa não é apenas o produtor - há muitos anos - do mais cosmopolita dos diretores da Polônia (e do mundo). Ele é amigo de longa data do cineasta e leu a mensagem do artista.

Polanski se declarou muito sensibilizado pelo prêmio e admitiu que está num momento delicado de sua vida. O aplauso caloroso com que o prêmio de direção foi recebido no Palast, o palácio do festival, refletiu o apoio da comunidade cinematográfica mundial ao diretor confinado na sua casa na Suíça. Polanski corre o risco de ser extraditado para os EUA para ser julgado por um crime que cometeu há mais de 40 anos, acusado de manter relações sexuais com uma menor (mais informações ao lado).

The Ghost Writer vai se chamar no Brasil O Escritor Fantasma. O filme é sobre esse escritor contratado para escrever as memórias de um ministro inglês acusado de violação de direitos humanos. Polanski não deve ter pensado nisso - até porque seu inferno começou após o fim da filmagem - mas numa cena o ministro, acuado, anuncia que precisa fazer uma viagem. Seu assessor legal diz que ele precisa se assegurar de que o país para o qual pretende viajar não tem tratado de extradição com a Inglaterra. No retrospecto, parece uma piada de humor negro.

MELHOR FILME

A grande surpresa - e um acerto do júri presidido pelo cineasta alemão Werner Herzog - foi o Urso de Ouro de melhor filme, atribuído ao turco Bal, de Semih Kapanoglu, que conta a história de um menino de 6 anos que perde a fala depois do desaparecimento de seu pai.