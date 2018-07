Polanski prestigia esposa em Festival de Jazz

Libertado de sua prisão domiciliar na Suíça depois de o governo local ter se recusado a deportá-lo para os Estados Unidos, o diretor de 76 anos ainda é alvo de um mandado de prisão da Interpol que continua a valer em 188 países. Polanski é acusado de ter feito sexo com uma garota de 13 anos em 1977. Ele só está realmente a salvo de ser preso na França, na Polônia e - depois da decisão dessa semana - na Suíça. As informações são da Associated Press.