Polaridade entre ricos e pobres trava negociações

Marco do debate sobre desenvolvimento sustentável e um dos pontos mais importantes das negociações ambientais desde a Eco-92, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, apareceu como forte entrave nas negociações da primeira semana da Rio+20 - basicamente, nações ricas doam e nações pobres recebem.

Países em desenvolvimento, representados pelo G-77, não abrem mão do princípio como ponto de partida para qualquer definição de metas ou compromissos. Países desenvolvidos, como Estados Unidos e os da União Europeia, argumentam que o cenário não é o mesmo de 20 anos atrás e questionam o fato de muitos emergentes terem se tornado potências econômicas e geopolíticas, com condições de contribuírem.

Indicadores econômicos confirmam o avanço dos emergentes. Segundo dados e projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), em 1992 as economias avançadas detinham 84% do PIB mundial. Em 2012, a fatia dos ricos já recua para 62%. Apenas a China saltou de 2% para 11%. Outros Brics, como Brasil e Índia, dobraram a participação.

Além disso, apesar de historicamente os países desenvolvidos terem contribuído mais com a concentração de gases-estufa na atmosfera - principal motivo do aquecimento global -, hoje a China responde pela maior taxa de emissões. Ainda assim, EUA continuam tendo a maior contribuição per capita no problema.

Essa mudança aparece como pano de fundo nas diversas vezes em que o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é citado no documento final da Rio+20. Ele é reforçado sempre por iniciativa do G-77, e países ricos, especialmente os Estados Unidos, demandam que ele seja retirado. A queda de braço trava a discussão - parte dos países em desenvolvimento não admite recuos em relação ao acordado na Eco-92.

"Não podemos retroceder, não podemos retroagir, o não retrocesso tem de estar inscrito no documento", disse, anteontem, o senador Fernando Collor, presidente do Brasil na Eco-92, da qual participou ativamente.

Janez Potocnik, comissário europeu para o meio ambiente, faz ponderações ao reiterar os compromissos. "Concordamos com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, mas o mundo passou por uma grande mudança e todos têm de se comprometer com o projeto de um futuro mais sustentável."

Irritação. Por trás da linguagem diplomática, há a irritação de países desenvolvidos com a insistência das nações emergentes mais poderosas em manter a polaridade entre ricos doadores e pobres receptores. Na delegação de um grande país europeu, por exemplo, a tentativa do G-77 de inclusão de um novo fundo de US$ 30 bilhões - a ser bancado pelos desenvolvidos - para financiamento da transição global para o desenvolvimento sustentável foi vista como um excesso de confiança por parte do Brasil, sem base em nenhum acordo.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, diz que, apesar do avanço dos emergentes, a pobreza continua concentrada no mundo em desenvolvimento. "Temos no Brasil 16 milhões de pessoas que vivem na miséria. Na Índia são centenas de milhões. Na China, 200 milhões", cita, acrescentando que a renda per capita dos Brics é muito inferior à dos ricos.

De fato, enquanto os EUA têm renda per capita projetada pelo FMI para 2012 de quase US$ 50 mil, a dos Brics varia do máximo de US$ 14,3 mil (Rússia) ao mínimo de US$ 1,5 mil (Índia). A projeção para a renda per capita brasileira em 2012 é de US$ 12,5 mil, e, para a chinesa, US$ 5,9 mil.

Para Patriota, o grande tema da Rio+20 é a erradicação da pobreza, o que justifica que não se admita retrocessos. "Não pode deixar de ter um pouco da dinâmica Norte-Sul nesse debate."

O embaixador brasileiro André Corrêa do Lago nota que apenas cinco países desenvolvidos cumprem a meta da Eco-92 de doar 0,7% do PIB às nações pobres. Potocnik, por sua vez, diz que a média da União Europeia é de 0,42% e que há um compromisso de chegar aos 0,7% do PIB em 2015. Apesar da declaração de boas intenções, a crise do euro está levando a fluxos de suporte financeiro muito maiores entre os países da zona monetária que na direção do mundo pobre.

Na área de transferência de tecnologia dos países ricos, considerada crucial pelos emergentes para viabilizar a economia verde, um diplomata brasileiro lotado na Europa observa que empresas alemães de tecnologia de proteção ambiental enxergam sua excelência como uma vantagem comercial e não como um benefício a ser repartido gratuitamente com os países pobres. Outro comentário frequente é que países emergentes como a China estão na ponta de algumas tecnologias ambientais, como turbinas eólicas, e que a transferência de tecnologia não pode mais ser vista apenas na direção "Norte-Sul", mas deve incluir também o eixo "Sul-Sul".

Corrêa do Lago concorda que o mundo se tornou bem mais complexo do que era em 1992. "Não estamos mais naquele tipo de negociação em que os países desenvolvidos mostravam o caminho a ser seguido e os países em desenvolvimento tinham de seguir aquela trilha." / COLABORARAM FELIPE WERNECK, GIOVANA GIRARDI e HERTON ESCOBAR