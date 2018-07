Pole Vettel diz que pneus e estratégia definirão no GP do Bahrein

Pole-position no Grande Prêmio do Bahrein neste domingo (largada prevista para as 9h de Brasília), o piloto da Red Bull, Sebastian Vettel disse que uma boa estratégia do uso de pneus será determinante para o sucesso na prova.

"Não sabemos o que acontecerá amanhã, tudo pode acontecer, pode ser emocionante ou aborrecido", disse ele após ser o mais rápido nos treinos deste sábado, com a marca de um minuto e 54,101 segundos.

"Você precisa cuidar dos seus pneus e a grande questão é como será sua estratégia", completou.

O brasileiro Felipe Massa foi o segundo mais rápido, 0.141 segundos mais lento que Vettel, em seu primeiro treino competitivo desde o acidente que sofreu no GP da Hungria em julho.

"É muito bom estar aqui de volta, competitivo. Me sinto muito contente por voltar após um período difícil", disse ele.

Alonso

Seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, que larga na terceira posiçao, admitiu que cometeu um erro nos testes qualificatórios.

"Com uma volta tão longa e os problemas que estávamos enfrentando, é muito difícil completar uma volta sem erros ou problemas", disse ele.

O heptacampeão Michael Shumacher, da Mercedes, classificou-se em sétimo lugar lugar para sua primeira corrida de F1 após três anos de aposentadoria da categoria.

"O tempo que tive para atingir o potencial do carro não foi grande, mas estamos trabalhando bem juntos e a temporada é longa", disse ele, que terminou atrás também de Lewis Hamilton (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes) e Mark Webber (Red Bull).

Rubens Barrichello (Williamns) larga na 11ª posição, Lucas di Grassi (Virgin), na 22ª e Bruno Senna (Hispania) no 23º lugar.