Polêmica constrange políticos de esquerda

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os presos políticos cubanos irritou parlamentares e constrangeu até a base aliada do governo no Congresso. "Ele atuou contra os interesses do Brasil e em favor da ditadura cubana", criticou o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), ex-guerrilheiro de esquerda expulso do País nos anos de chumbo. Com ar de incredulidade, o deputado José Genoíno (PT-SP), preso político e ex-guerrilheiro, disse que não entraria no mérito da declaração por não ter entendido o contexto, mas mostrou posição oposta em relação ao caso: "O que posso dizer é que, por princípio, sou contra prisões por razões políticas", disse.

Militante da esquerda e defensor da revolução cubana, o deputado Chico Alencar (PSol-RJ) também tem reservas à declaração de Lula. "Ele perdeu a chance de jogar luz sobre a situação dessas pessoas e até de negociar uma eventual troca de presos com os EUA", observou.

Gabeira também reconheceu o direito de Lula de ser contra greves de fome, mas não entende sua "miopia" em relação à situação política de Cuba. "Ele confunde prisioneiro de consciência com bandido, luta pacífica pela democracia com assalto à mão armada", afirmou. "Isso abre uma perspectiva de insegurança para a oposição no Brasil. Nossas condições não permitem prisões desse gênero, mas se elas são justificadas, nada garante que, no futuro, os opositores sejam mandados para a cadeia", enfatizou.