Polêmica reduz chances de ter papa africano

Aos 64 anos, Turkson se apresenta como o mais bem preparado entre os postulantes africanos. Em seu país, o arcebispo de Cape Coast é tido como artífice da paz. É considerado progressista por seus admiradores, que ressaltam seu papel como mediador, em 2008, das eleições presidenciais de Gana. Desde 2009, preside o Pontifício Conselho Justiça e Paz, instituição da Cúria que combate a violação de direitos humanos.

As principais polêmicas no currículo de Turkson começaram no ano passado. No início de 2012, ele rebateu as cobranças do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que exigiu maior rigor no combate aos crimes contra homossexuais na África. Recentemente, após entrevista à CNN, foi criticado novamente por sugerir uma relação direta entre pedofilia e homossexualismo. / EFE e REUTERS