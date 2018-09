Polêmica sobre aborto cria divisão religiosa no país, diz Dilma A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, afirmou neste sábado que a polêmica em relação ao aborto, tema que se tornou o centro da campanha presidencial, cria uma divisão religiosa no país e responsabilizou a oposição pelo que chamou de "rede de boatos e intrigas" a seu respeito.