Polêmicos, produtos são cada vez mais procurados

Embora não sejam consenso entre especialistas, os alimentos funcionais estão caindo no gosto dos consumidores. Segundos dados da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), o faturamento com esse tipo de produto aumentou mais de seis vezes nos últimos oito anos - passando de R$ 532 milhões em 2002 para R$ 3,3 bilhões em 2010. Procuradas pela reportagem, as empresas defendem a eficácia de seus alimentos.

A Unilever, fabricante da margarina Becel, afirma que o produto tem apenas 35% de óleo em sua composição, em sua maioria de soja, "possuindo, assim, ótima proporção de gorduras mono e poli-insaturadas, como o ômega 3 e ômega 6, essenciais para todos os indivíduos".

A nota diz ainda que seria preciso ingerir 340 tomates, ou 168 cenouras, ou 120 maçãs, diariamente, para atingir a quantidade de fitoesterol necessária para obter o benefício na redução da absorção do colesterol.

A Wickbold informa que todos os produtos da empresa declarados como integrais utilizam a fibra de trigo sozinha ou junto com outros cereais integrais em sua formulação e, por isso, estão de acordo com a legislação. Afirma também que - como as demais empresas de panificação - assinou em abril deste ano um termo de compromisso com o Ministério da Saúde para redução de sódio.

"Toda a linha de pães integrais já atende a meta estipulada para 2012 e a linha de pães funcionais, para 2014. Sendo assim, os produtos referidos já atendem os padrões requisitados pelo Ministério da Saúde", diz a nota.

Probióticos. O nutrólogo e gastroenterologista Dan Waitzberg, indicado pela Danone para falar sobre o iogurte Activia, afirma que "nos primórdios da ciência probiótica" acreditava-se realmente que esses bacilos faziam parte da flora intestinal humana. Mas, continua, com o avanço de técnicas de identificação de cepas, descobriu-se que isso não é verdade.

"Tais microrganismos entregam benefícios à saúde de quem os consome, fato que veio a ser cuidadosamente comprovado por meio de um grande número de evidências científicas produzidas por pesquisas clínicas", diz o pesquisador da USP.

Procuradas pela reportagem, a Sundown e a Nutrella preferiram não se manifestar.

Denis Ribeiro, diretor do Departamento de Economia da Abia, diz que os alimentos funcionais representam apenas 1% do faturamento da indústria, mas reconhece que o crescimento do setor - cerca de 15% ao ano - está acima da média de mercado. Para Ribeiro, o fenômeno está ligado ao fato de que o consumidor está mais informado e preocupado com a saúde.

"As pessoas têm a ideia de que a indústria só quer ganhar dinheiro. Mas temos também uma visão de responsabilidade social", afirma.