Poliana Okimoto conquista prata na maratonan aquática do Pan

A medalha de ouro ficou com a argentina Cecilia Biagioli, que venceu com larga vantagem sobre as demais competidoras, e o bronze foi para a norte-americana Christine Jennings, numa prova realizada com temperatura média de 29,5ºC na cidade de Puerto Vallarta.

Outra brasileira na prova, Ana Marcela, atual campeã mundial da maratona aquática de 25 quilômetros, terminou em quinto lugar.

"Foi uma prova muito dura, muito quente. Na água e aqui fora também. Acho que foi a água mais quente que já enfrentei na vida", disse Poliana após a prova, de acordo com o site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

"Infelizmente não vi a Cecília desgarrando do grupo, não consegui nem visualizar onde ela estava. Mas estou feliz com a prata, pois mostra que em quatro anos continuei num bom nível de natação", acrescentou a brasileira, que se classificou para os Jogos Olímpicos de Londres-2012 ao terminar a prova em 7o no Mundial de Xangai deste ano.

O Brasil terminou sem medalha na maratonta aquática masculina do Pan, com Allan do Carmo, bronze nos Jogos Rio-2007, terminando na 7a posição. Samuel de Bona ficou em 12o lugar, numa prova vencida pelo canadense Richard Weinberg .