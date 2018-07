Polícia abre inquérito para apurar greve de ônibus de SP A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSPSP) confirmou em nota, nesta quarta-feira, 21, a abertura de inquérito pela Polícia Civil para apurar a eventual ocorrência de crime na manifestação promovida por motoristas de ônibus na cidade de São Paulo nos dias 20 e 21, com base no Artigo 262, do Código Penal (expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento).