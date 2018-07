Polícia abre inquérito para apurar incêndio no Butantã Foi aberto hoje o inquérito policial para apurar as causas do incêndio no Instituo Butantã, na zona oeste de São Paulo, ocorrido neste final de semana. Segundo Secretaria de Segurança Pública (SSP), a abertura do inquérito foi pedida pelo delegado Paulo Cesar Costa, do 51º Distrito Policial (DP), que também comandará a investigação do caso.