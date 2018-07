Polícia abre inquérito para apurar roubo em delegacia A Corregedoria da Polícia de Sorocaba, no interior de São Paulo, instaurou um inquérito policial para apurar o roubo de uma bolsa de uma comerciante dentro de uma delegacia da cidade de Salto, ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o delegado Weldon Carlos da Costa continua as investigações para tentar prender ainda hoje os homens que teriam cometido o crime.