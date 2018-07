Polícia abre inquérito para investigar suposto sequestro A Polícia Civil de Ponta Porã abriu inquérito para investigar o suposto sequestro cometido pelo deputado federal do Paraguai Nardy Gomez Katevek, do partido colorado, que teria invadido com dois seguranças armados a casa de sua ex-mulher Valeska Rodrigues Arevalos, e levado, sem consentimento, os três filhos que tem com ela para o Paraguai.