Polícia absolve acusados de furtar donativos em SC A Polícia Civil absolveu os três acusados de furtar donativos destinados às vítimas das chuvas em Blumenau, Santa Catarina. Os casos ocorreram no mês passado nos pavilhões onde eram armazenadas e distribuídas as doações, no bairro Velha. Com uma câmera escondida, a reportagem de uma emissora filmou o casal Rogério e Teresilda Longen colocando mantimentos no porta-malas de um carro. Já a funcionária de limpeza Fermina dos Santos, prestadora de serviços, teria afirmado que levaria um par de tênis para a filha. "O casal recebeu autorização de um funcionário do governo para levar os produtos para uma pessoa carente", explicou o delegado Henrique Stodieck Neto, da Central de Polícia da cidade. O servidor, que era um dos responsáveis pela distribuição, confirmou essa versão em depoimento à polícia. As investigações também isentaram Fermina. "Não há filmagem dela saindo (dos pavilhões) com o tênis", explicou o delegado. A polícia terminou o inquérito e o encaminhou ao fórum da cidade na segunda-feira. Até hoje, o Ministério Público do Estado não havia recebido o inquérito, que será analisado. O mesmo caso envolve ainda um sargento e 10 soldados do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. O inquérito instaurado pelo Exército para verificar se eles de fato cometeram o crime deve ser concluído no próximo dia 26 de janeiro. O general Manoel Pafiadache, comandante do 14º Batalhão de Infantaria de Florianópolis, informou que o responsável pela apuração pode pedir mais 20 dias para finalizá-la, caso seja necessário. Pafiadache afirmou que os 11 militares foram afastados somente das ações da Defesa Civil. Eles estão soltos e efetuam suas atividades normais, segundo o general. Quando estiver pronto, o inquérito será remetido para a Auditoria Militar em Curitiba, no Paraná, que o repassará ao Ministério Público Militar (MPM). Este, por sua vez, decidirá se oferece denúncia contra o sargento e os soldados.