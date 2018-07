Polícia acha campo de paintball para traficantes no Rio Cerca de 150 policiais de delegacias especializadas do Rio de Janeiro participaram hoje da Operação Everywhere, com ações no Complexo de São Carlos, no Morro da Mangueira e na Favela do Jacarezinho. Pistolas, fuzis, munição e drogas foram encontrados. Porém, uma apreensão chamou a atenção: equipamentos de paintball, como máscaras e coletes. Segundo a polícia, traficantes do São Carlos têm um campo de treinamento de tiros no morro. O traficante Israel da Silva Gomes, do Jacarezinho, foi preso. A Secretaria Especial da Ordem Pública também participou da operação com blitz em 15 pontos para coibir crimes provocados por motociclistas - 73 motos e 29 veículos foram apreendidos. Seis pessoas foram detidas, inclusive um homem que tinha mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.