Polícia acha carro de casal desaparecido no interior SP A Polícia Civil de Piracicaba localizou, na tarde de hoje, a camionete S10 do casal de empresários Cláudio Meneguetti, de 56 anos, e Lilian Simioni, de 57 anos, desaparecido desde terça-feira. O veículo foi encontrado trancado e com o alarme acionado, perto da casa do casal, no bairro Terras do Engenho. A camionete passou por perícia.