Polícia acha em favela do RJ fuzil para caçar elefantes Um fuzil usado na África para caça de elefantes foi apreendido durante uma operação realizada por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) ontem na favela de Acari, no Rio de Janeiro. A arma de fabricação tcheca e calibre 458 deveria ser utilizada para atirar em veículos blindados, acredita a Polícia Civil. O fuzil é raro e não existe munição para esse tipo de arma no Brasil. De acordo com a polícia, cerca de 20 homens participaram da ação, que só foi divulgada hoje.