Polícia acha mãe de menino deixado em rodovia da Bahia

Depois de receber uma informação, na última quarta-feira, da avó do menino de 2 anos que foi empurrado para fora de um carro na BR-415, saída de Itabuna (BA), a 450 quilômetros ao sul de Salvador, a Polícia Civil conseguiu localizar a mãe da criança, Fernanda Souza Oliveira, de 18 anos. Ela estava na casa de uma amiga, em um bairro periférico da cidade, perto de onde o garoto foi abandonado. Fernanda foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento à titular, Sione Porto. De acordo com a delegada, a jovem aparenta ter distúrbios psicológicos. "Ela só conseguiu dizer que não queria machucar o filho", afirma Sione. Fernanda, que morava em um barraco do lado do lixão da cidade, foi encaminhada para fazer exames psicológicos e deve ser apresentada ao Juizado da Infância e da Juventude na próxima quarta-feira. De acordo com uma irmã da jovem, Daiane de Jesus, Fernanda foi vítima de um acidente automobilístico no fim de maio e, desde lá, tem apresentado problemas de comportamento. Ela chegou a ficar internada por 12 dias, no Hospital de Base de Itabuna. O menino está na Creche SOS Canto da Criança desde que foi abandonado e passa bem. Segundo a delegada, a família por parte de pai da criança já manifestou o desejo de requerer sua guarda.