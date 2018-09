Polícia acha ossada de homem atrás do sítio de Bruno Uma ossada humana foi encontrada atrás do sítio do goleiro Bruno, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, ao chegar ao local, o delegado do Departamento de Investigação de Homicídios de Proteção à Pessoa (DIHPP), Edson Moreira, que cuida do caso do desaparecimento de Eliza Samudio, constatou que a ossada era de um homem.