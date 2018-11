Polícia acha psicotrópicos em farmácia O dono da Fórmula Pharma, o bioquímico Ricardo Luiz Portilho, pode ser indiciado por envolvimento com tráfico de drogas. No local, a polícia encontrou medicamentos psicotrópicos, que não podem ser comercializados por farmácias de manipulação. O estabelecimento, em Teófilo Otoni (MG), é responsável pela fabricação do vermífugo suspeito de ter matado dez pessoas.