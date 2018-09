Polícia acha que supervisora foi morta por conhecido

Desperta a atenção da polícia sobretudo a distância de sete quilômetros entre o local onde o corpo de Vanessa foi encontrado e o ponto em que estava o carro que ela dirigia. "O bandido, quando está numa situação dessas, quer se livrar rapidamente do que está na mão", observou.

Outro ponto que refuta a possibilidade de roubo é o fato de a vítima ter sido dominada no meio do trajeto, provavelmente em uma área habitada. "A tendência é que ela conhecesse a pessoa", acrescentou Tadros. Por isso, teria parado no caminho. A polícia já identificou três possíveis trechos para a abordagem dos assassinos.

Vanessa deixou a casa do noivo, Luiz Vanderlei de Oliveira, em Barueri, na Grande São Paulo, no início da manhã de sábado. Os dois se casariam em novembro. Ela iria para Carapicuíba, onde se juntaria a três amigas, com o carro dele. Elas fariam um curso no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Na mesma manhã, as amigas estranharam a demora e tentaram achá-la. Um policial militar e dois amigos da supervisora decidiram realizar buscas por contra própria. No fim da tarde de domingo, o trio foi informado sobre um local de desova de carros e decidiram conferir. Acharam o corpo de Vanessa no meio da mata. As informações são do Jornal da Tarde.