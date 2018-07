Polícia acha sangue e fios de cabelo em sítio de Bruno A Polícia Civil de Minas Gerais informou hoje a jornalistas que foram encontrados vestígios de sangue humano e fios de cabelos no sítio do goleiro Bruno Fernandes Souza, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os delegados disseram que os vestígios foram encontrados ontem, durante perícia no local. O atleta é suspeito de ligação com o desaparecimento de sua ex-amante Eliza Samudio, que tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho.