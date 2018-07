Polícia acha seis tigres em cobertura de prédio na Tailândia

Autoridades da Tailândia apreenderam seis tigres na cobertura de um prédio, na localidade de Pathum Thani - a 40 km da capital do país, Bancoc.

O prédio de 60 apartamentos de aluguel fica próximo a uma região industrial.

Os cinco machos e uma fêmea, com idades entre 9 meses e 9 anos, foram encontrados em três jaulas.

Agora, especialistas tentam descobrir a origem dos tigres.

O dono do apartamento em que os animais estavam fugiu, mas havia afirmado na segunda-feira que os dois tigres de nove anos eram registrados oficialmente com as autoridades.

O homem que tratava dos felinos foi preso por posse ilegal de animais selvagens.