Polícia acredita ter esclarecido morte de adolescentes A Polícia Civil de Santana de Parnaíba, na região oeste da Grande São Paulo, acredita ter esclarecido a morte das primas R.T.C. e E.S.G.C., ambas de 13 anos, assassinadas por afogamento possivelmente no último dia 4 em um riacho a cerca de 500 metros da casa delas, no mesmo município. Os corpos foram encontrados na manhã do último sábado, 14.