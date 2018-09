Polícia aguarda laudo do IML sobre morte de advogada

A Polícia Civil não descarta a hipótese de Bispo ter deixado o DHPP para matar a advogada em um cativeiro ou eliminar provas do crime. Anteontem, após o corpo de Mércia ter sido encontrado, policiais realizaram busca e apreensão na casa dele. Os primeiros exames do IML no corpo da advogada apontaram fratura no maxilar. Mas o laudo final só deve sair em aproximadamente 30 dias.

Enterro

Sob gritos de "justiça", o corpo de Mércia foi sepultado na manhã de ontem, no Cemitério São João Batista, em Guarulhos. A advogada estava desaparecida desde 23 de maio e seu corpo foi encontrado anteontem, na Represa Atibainha, em Nazaré Paulista, no interior paulista.

Cerca de 500 pessoas acompanharam o enterro. "Espero por justiça porque minha filha já se foi. Ela não tinha inimizades, não roubaram nada. Foi alguém que realmente queria acabar com ela", disse a mãe, Janete Nakashima. Segundo o irmão da vítima, Márcio Nakashima, a denúncia da localização do carro e do corpo da irmã partiu de um pescador. "Ele ouviu dois gritos e ligou para o 181 (disque-denúncia), mas ouviu que a polícia já estava cuidando do caso." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.