Polícia aguarda perícia sobre acidente em parque A Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda a conclusão da perícia de engenharia que foi feita hoje, na Montanha Russa do Parque Terra Encantada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, de onde uma senhora,de 61 anos, caiu na noite de ontem. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser levada ao hospital. No final da tarde de hoje, o corpo da idosa será enterrado no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense.