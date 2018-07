Polícia ainda busca assassinos do turista canadense

Segundo informou o delegado Wanderley Mange, do 1.o Distrito Policial de Cubatão, a equipe de investigadores rastreou toda a Cota 95, a fim de obter a identidade dos condutores do carro branco. "Infelizmente o turista inglês não soube informar o modelo e as características do carro, para ampliarmos a investigação", disse. Os investigadores agora se concentram em apurar informação nos bares do bairro-cota, além de apelar para possíveis testemunhas. Os investigadores também estiveram no Centro Operacional da Ecovias para buscar eventuais imagens das câmeras de monitoramento. A câmera mais próxima da Cota 95 estava desligada no momento do crime e, segundo seus operadores, existe um "ponto cego", naquele local, fato que poderia ser de conhecimento dos marginais.

De acordo com o delegado Mange, além de assustado, o turista inglês, que retornou nesta segunda ao seu país, estava confuso. Ele não soube precisar as características físicas dos assaltantes. "Ele só soube dizer que eram muito jovens", afirmou o delegado, que também deve ouvir, mais uma vez, o depoimento do caminhoneiro assaltado no mesmo local, momentos antes do ataque ao turista canadense. Os assaltantes roubaram a importância de R$ 80,00, um aparelho de celular e um GPS do motorista.

Presos

Dois rapazes foram presos nesta segunda como os principais suspeitos pela morte do turista de Diadema (SP) Edi Nélson Manuel de Barros, morto na madrugada de domingo na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, área continental de São Vicente. Os dois suspeitos encontram-se detidos no Centro de Detenção Provisória de Praia Grande.