Polícia ainda busca pista sobre morte em São Vicente A polícia ainda não tem pistas sobre o que teria acontecido com a adolescente Léia Cristina da Quinta Schenkel, de 16 anos, encontrada morta no domingo, com sinais de estrangulamento, no apartamento onde morava em São Vicente, litoral paulista. O rapaz filmado pelo circuito de segurança do prédio no dia da morte apresentou-se espontaneamente hoje à polícia, foi ouvido e dispensado em seguida. O jovem, que mora com a avó no mesmo andar da moça, afirmou que havia perdido as chaves da residência e foi obrigado a esperar a saída de outro morador do prédio para poder entrar no edifício. Um dos fatos que intriga a polícia é que o apartamento não foi arrombado e a porta permanecia fechada. Nada foi levado do local, descartando-se a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. O vizinho da vítima foi a 13ª pessoa ouvida pela polícia desde que o corpo foi encontrado pela irmã mais velha, com quem Léia morava. A irmã saiu cedo para trabalhar e, quando voltou, à noite, estranhou o fato de a adolescente ainda estar dormindo. Léia não respondia ao seu chamado e apresentava manchas no pescoço, além de uma espuma saindo pela boca. A irmã pediu ajuda dos vizinhos, que logo chamaram a polícia. Na segunda-feira, o delegado Jorge Álvaro Cruz, do 2º Distrito Policial de São Vicente, esteve no prédio, onde recolheu a fita do circuito interno de segurança do imóvel, o computador e o diário da jovem, que, segundo familiares, não tinha inimigos. A moça trabalhava em um salão de cabeleireiros e tinha o sonho de ser modelo. Logo após o crime, o atual e o ex-namorado da vítima foram ouvidos, além de duas amigas íntimas da jovem, que era órfã de pai e mãe. A irmã e uma tia da adolescente também foram ouvidas.