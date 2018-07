Polícia ainda não busca assassinos de jovens de morro no Rio

Até o fim da tarde desta quinta-feira, 19, cinco dias após a morte dos três moradores do Morro da Providência, no centro, a polícia do Rio ainda não havia realizado nenhuma operação para localizar os assassinos, do Morro da Mineira, na zona norte. Os delegados da 4.ª Delegacia Policial (DP), na Central do Brasil, Ricardo Dominguez, e 6.ª DP, na Cidade Nova, Rodolfo Waldeck, e o diretor de Polícia da Capital, delegado Sérgio Caldas, reuniram-se para discutir estratégia de investigação dos responsáveis pelas mortes. Veja também: Procurador pede ao TRF que Exército permaneça no Rio Obras terão de parar se Exército deixar morro, diz Jobim Justiça decreta prisão de 4 dos 11 militares investigados no Rio Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico O inquérito será comandado pelas duas delegacias, com apoio de especializadas. Caldas negou que a investigação esteja em ritmo lento. "Não podemos sair em incursões sem um objetivo e uma informação pontual. Estamos fazendo um levantamento dos pontos antes", afirmou. Segundo ele, a polícia ainda investiga se o corpo encontrado na segunda-feira no Morro da Mineira é de um traficante supostamente morto como punição, após a repercussão da morte dos jovens. O corpo foi encontrado esquartejado. A polícia já identificou alguns criminosos que teriam cometido o assassinato. De acordo com Caldas, pelo menos cinco homens participaram da sessão de tortura a que os jovens foram submetidos. Segundo legistas do Instituto Médico Legal (IML), Wellington Gonzaga Ferreira, de 19 anos, foi morto com vinte e seis tiros; David Wilson da Silva, de 24, com dezoito; e Marcos Paulo Campos, de 17, com dois. A Secretaria informou que um trabalho de "inteligência" está em andamento para se chegar aos criminosos e que "ações devem ser planejadas com certa antecedência". O secretário José Mariano Beltrame, que nesta quinta estava em Brasília, disse na quarta-feira que "não adianta subir o morro com gosto de sangue na boca". "A polícia está trabalhando em novo inquérito para identificar executores e acredita que em breve nova ação vai ser deflagrada."