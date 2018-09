Polícia alemã diz ter impedido ataque a bomba em estádio

O Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha (BKA) disse ter encontrado e desativado três supostos dispositivos explosivos próximo ao estádio usado pelo time do Borussia Dortmund. A polícia também encontrou dois dispositivos explosivos no apartamento do suspeito, que é um alemão.

A BKA disse ter lançado uma investigação em fevereiro, depois que um email anônimo foi enviado à embaixada alemã em Islamabad. O remetente ofereceu dar informações sobre dois ataques simultâneos que estavam sendo planejadas na Alemanha.

Segundo a polícia, a pessoa que enviou a pista anônima se tornou um suspeito de possível tentativa de extorsão. Ele foi detido em um hotel em Colônia na terça-feira e contou às autoridades sobre os seis dispositivos explosivos perto do estádio e em seu apartamento.

Autoridades disseram que o homem detido também era suspeito de ter se envolvido em uma tentativa de extorsão contra uma empresa alemã em 2010.

