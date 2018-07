Polícia alemã invade avião e prende suspeitos de extremismo

A polícia da Alemanha invadiu um avião da companhia aérea holandesa KLM no aeroporto de Colônia e prendeu dois homens, de acordo com fontes policiais. Um cidadão somaliano, de 23 anos, e um alemão de origem somaliana, de 24, foram detidos depois de uma operação de vigilância que durou meses. Havia suspeita de que eles planejavam ataques. Os homens detidos tinham a intenção de realizar uma "guerra santa" e a polícia encontrou mensagens suicidas no apartamento deles, disse um policial à TV alemã. O avião da KLM seguia para Amsterdã, na Holanda. A invasão da aeronave foi feita quando ela estava "se preparando para decolar" e retirou os dois suspeitos, disse uma porta-voz da KLM à TV holandesa. Os demais passageiros receberam ordem para sair do avião para uma inspeção de bagagem, acrescentou a porta-voz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.