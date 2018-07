Polícia alemã resgata bêbado que ficou entalado em bueiro

A polícia da cidade de Bochum, no oeste da Alemanha, foi chamada na manhã do último sábado para socorrer um homem bêbado de 46 anos que ficara entalado até a cintura em um bueiro e não conseguia sair.

De acordo com um comunicado divulgado pela polícia na segunda-feira, o homem estava ainda ligeiramente alcoolizado quando o socorro chegou e disse não saber como havia caído no buraco, garantindo não ter sido ele quem tirou a tampa do bueiro.

A vítima contou que, de manhã, quando se deu conta de que estava preso, tentou sair apoiando-se no para-choque traseiro de um carro estacionado no local, mas acabou arrancando o equipamento, sem conseguir sair.

Uma testemunha disse ter visto o homem dormindo, horas antes, ainda de madrugada, sentado na beira da calçada e com as pernas balançando para dentro do buraco.

Segundo os policiais, não foi possível saber se o cidadão caiu no bueiro ao acordar e tentar se levantar ou ainda durante o sono.

O homem foi retirado do buraco com a ajuda de bombeiros. Ele não apresentava ferimentos e pôde seguir caminhando para casa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.