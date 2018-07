Polícia Ambiental apreende 25 pássaros em Sorocaba Policiais ambientais apreenderam nesta sexta-feira 25 pássaros da fauna silvestre em dois cativeiros na região de Sorocaba. No bairro Iperozinho, em Capela do Alto, foram localizadas 13 aves, entre elas um azulão, espécie ameaçada de extinção, presas em gaiolas. No local, havia ainda duas armas de caça, uma espingarda de calibre 28 e outra de calibre 32, além de munição. Um homem de 32 anos foi levado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por crime ambiental.