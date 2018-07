Polícia Ambiental flagra ocupação irregular em SP

Com apoio do serviço de radiopatrulhamento aéreo e sobrevoos de helicóptero, em contato com equipes em terra, os policiais da 2ª Companhia de Polícia Ambiental flagraram, no primeiro dia da operação, irregularidades em áreas de preservação de sete fazendas, nos municípios de Riolândia, Cardoso, Guarani D''Oeste, Santa Fé do Sul, Pontalinda, Três Fronteiras e Paranapuã, na região Noroeste do Estado.

Em cinco dessas fazendas, o gado estava pastando em aproximadamente 50 hectares de mata ciliar, que estava sendo destruída pelos bovinos. Em outras duas, culturas de milho e de laranja ocupavam áreas de preservação. Em uma delas, havia corte de árvores. O plantio de culturas agrícolas e a presença de animais em APP, segundo a Polícia Ambiental, atrapalha a regeneração natural dessas áreas, contribuindo para os processos de erosão e assoreamento, prejudicando a qualidade das águas e o desenvolvimento da fauna e flora.

Os donos das propriedades receberam 12 autos de advertência, que estabelecem prazo de 30 dias para a retirada do gado. Eles também receberam cinco autos de infração de R$ 37,4 mil e terão de comparecer à agência ambiental para que sejam adotadas medidas mitigatórias para recuperar o dano ambiental, como fazer o reflorestamento dessas áreas.

O problema é que a invasão dessas áreas é mais comum do que se pensa. Isso porque, além dos pontos flagrados durante a operação, no mesmo dia a Polícia Ambiental identificou outros 13 pontos de infrações ambientais em fazendas da região Noroeste. Esses pontos serão alvos de fiscalização nos próximos dias, quando nova operação será realizada.