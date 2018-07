Polícia ambiental solta mais de 6 mil tartarugas no RS O Comando Ambiental da Brigada Militar e o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da Universidade Federal de Pelotas (Nurfs/UFPel), no Rio Grande do Sul, soltaram hoje 6,5 mil tartarugas da espécie tigre d''água num banhado próximo ao Canal São Gonçalo, em Pelotas.