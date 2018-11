Polícia anuncia primeira apreensão de oxi no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul anunciou hoje a primeira apreensão de oxi no Estado. A droga foi apreendida no último dia 25, quando três integrantes de uma quadrilha foram presos na Vila Mário Quintana, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. No total, 28 integrantes dessa quadrilha já foram detidos pela polícia. Na ocasião, também foram apreendidos oito quilos de maconha e cerca de R$ 1,2 mil.