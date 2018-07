Polícia aplica 300 multas/dia em marginal da Raposo

De janeiro a setembro deste ano, os 40 radares fizeram média de 165 autuações por dia. No trecho da Raposo, foram feitas 13,2 mil autuações em 44 dias, segundo a Polícia Rodoviária.

Motoristas reclamam da falta de pistas de desaceleração para quem sai da pista expressa, que tem velocidade máxima de 110 km/h, e precisa reduzir para 60 km/h na marginal. Como o limite não é respeitado, foram espalhados radares fixos e móveis ao longo do trecho e as multas são aplicadas em cascata.

O consultor em engenharia de tráfego Vanderlei Cófani considera incompatíveis os limites de velocidade entre a pista expressa e a marginal. Ele acredita que, se houvesse faixas de aceleração, os motoristas teriam mais segurança.

A própria Polícia Rodoviária já pediu, há dois meses, um estudo visando a um aumento no limite de velocidade das marginais para 70 km/h. De acordo com o tenente Helder Bonás, do comando de policiamento, o novo limite ficaria compatível o da pista expressa. O pedido foi encaminhado à concessionária CCRViaoeste que, por sua vez, o repassou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O DER informou que o estudo ainda não foi concluído.