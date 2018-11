Polícia apreende 1 milhão de produtos piratas em SP A Delegacia de Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreendeu cerca de 1 milhão de itens falsificados nos principais depósitos que abastecem camelôs na região do Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Seis responsáveis por vigiar as mercadorias foram detidos, mas acabaram liberados após serem ouvidos. CDs, DVDs, jogos e programas de computador compõem cerca de metade dos itens recolhidos. Também foram encontrados 309 mil cigarros fabricados no Paraguai, além de pares de tênis, roupas, bonés e óculos. "Trabalhamos usando a nossa unidade de inteligência e estamos chegando aos principais distribuidores da cidade de São Paulo", afirmou o delegado do Deic Gilmar Bessa.