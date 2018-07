Polícia apreende 10 kg de cocaína no interior de SP A Polícia Militar apreendeu 10 quilos (kg) de cocaína na cidade de Bady Bassit (SP), localizada a 450 quilômetros da capital paulista. Sete quilos da droga estavam na casa de Janete Rodrigues Motta, de 45 anos, moradora no bairro Cohab 2. No local, a polícia também prendeu o filho de Janete, Paulo Rodrigues, de 23 anos. Os dois já tinham vendido outros três quilos da droga para Bruno Luís da Silva Buovo, 21 anos, e Antônio Alfredo Furquim, de 46, que foram presos dentro de um carro, com placas de Olímpia (SP), quando deixavam a cidade com a droga.