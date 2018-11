Polícia apreende 13 quilos de maconha com adolescente A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na madrugada de hoje 13 quilos de maconha com um adolescente. O menor estava em um ônibus que ia de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, na rodovia SP-327 (Rodovia Orlando Quagliato), no km 28, sentido Leste, Ourinhos, na divisa de São Paulo com o Estado do Paraná.