Polícia apreende 139 quilos de maconha em MS A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu 139,1 quilos de maconha na altura do quilômetro 129 da BR-267, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, a droga, dividida em 117 tabletes em caixas de papelão, estava dentro de um carro que seguia de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para Barretos, no interior de São Paulo. O condutor do veículo e o passageiro foram presos em flagrante.