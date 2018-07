Polícia apreende 15 armas e munições em SC

A apreensão ocorreu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão que tinham como alvo duas casas de Eduardo Silvano Loose, de 59 anos, suspeito de duplo homicídio ocorrido no dia 22 de setembro deste ano, em Araquari. Durante as buscas, na residência localizada no Bairro Estrada Nova, em Jaraguá do Sul, os policiais encontraram todo o armamento.

Loose foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e de munições. As armas serão submetidas à confrontação balística com os projéteis retirados das vítimas.