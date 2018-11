Polícia apreende 150 máquinas caça-níqueis em SP e RJ A Polícia Civil apreendeu 150 máquinas caça-níqueis em São Paulo e no Rio de Janeiro, ontem, durante duas ações separadas. Ambas as ações foram deflagradas após denúncias. As ações da polícia ocorreram na mesma semana em que a Câmara dos Deputados barrou mais um projeto de lei que visava à legalização dos bingos no Brasil.