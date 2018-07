Polícia apreende 179 máquinas caça-níqueis no RJ

A maior apreensão ocorreu em Queimados, onde foram retidas 149 máquinas caça-níqueis em uma residência, que estava fechada. Os agentes da 55ª Delegacia de Polícia (DP) localizaram a proprietária do imóvel, que foi levada à delegacia para prestar declarações, mas afirmou que apenas alugou o imóvel e não tinha conhecimento do que o inquilino guardava. As investigações continuam para identificar o proprietário do material apreendido.

Em Nova Iguaçu, foram apreendidas, na área da 56ª DP dez máquinas caça-níqueis, com a detenção de quatro comerciantes que, após serem ouvidos na delegacia, foram liberados. Policiais da 58ª DP (Posse) encontraram 15 máquinas caça-níqueis. Três comerciantes também foram ouvidos e liberados.

Em Mesquita, um comerciante foi preso em flagrante por contrabando. No seu estabelecimento foi apreendida uma máquina caça-níquel. Quatro máquinas foram apreendidas em Belford Roxo e o responsável por elas foi ouvido e liberado.