Polícia apreende 180 kg de cocaína em Bauru-SP Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam ontem 180 quilos de cocaína em Bauru, no interior de São Paulo. A droga estava escondida dentro de um caminhão, no assoalho, em cima de uma das rodas. Segundo a polícia, a droga seria comercializada na região.