Polícia apreende 2,4 t de maconha no interior de SP Policiais rodoviários flagraram na noite desta quarta-feira (7) um caminhão transportando 2,4 toneladas de maconha em uma estrada de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), a 350 quilômetros da capital paulista. O veículo foi parado por volta das 20h45 em uma blitz na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, na altura do km 310, em frente a uma base da Polícia Rodoviária Estadual.