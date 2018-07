Polícia apreende 2º menor foragido em Paraisópolis A polícia recapturou no início da noite de hoje mais um fugitivo da Fundação Casa (antiga Febem) na Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Pela manhã, um adolescente já havia sido apreendido. A operação policial na comunidade também resultou na apreensão de nove caça-níqueis e na prisão de um suspeito com 1,7 quilos de maconha, 72 papelotes de cocaína e 75 comprimidos de ecstasy. Ao todo, 412 pessoas foram revistadas nos 33 pontos de bloqueios organizados pelos policiais, que também vistoriou 57 carros, 111 motocicletas e sete estabelecimentos comerciais. Este é primeiro dia da operação desencadeada pela polícia para manter a ordem na favela e tentar localizar os envolvidos no protesto ocorrido segunda-feira, quando manifestantes incendiaram carros e fecharam ruas com barricadas. A confusão deixou seis feridos. Paraisópolis está ocupada por 300 policiais da Tropa de Choque e cem do policiamento local. "Enquanto durar a operação, esse efetivo será mantido", afirmou o capitão da Polícia Militar (PM) Emerson Massera. A operação será executada por prazo indeterminado.