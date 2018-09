Polícia apreende 2 toneladas de maconha no Paraná Cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidas ontem à tarde próximo à Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Paraná, na região de fronteira com o Paraguai. A droga, que corresponde à maior apreensão de entorpecente feita na cidade neste ano, estava escondida em um caminhão tanque.