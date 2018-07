Polícia apreende 200 kg de maconha em fazenda de MG A Polícia Civil apreendeu na manhã deste sábado (9) cerca de 200 quilos de maconha em uma fazenda nas margens da BR-452, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Trata-se da maior apreensão da droga feita pela corporação este ano no Estado. Foram detidos na propriedade Alceu Pereira de Medeiros, de 19 anos, e Rodrigo Neves Gomes, de 23 anos. Segundo o delegado Janisson Costa Balvedi, uma equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas e Crimes apurava uma denúncia de que uma carga suspeita havia sido deixada no local. "As investigações apontam que a maconha teria sido entregue na fazenda há três dias, em tonéis plásticos, trazidos por um caminhão, e parte dela estava enterrada", explicou. A droga estava escondida na laje de uma casa da fazenda e no quintal.