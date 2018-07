Polícia apreende 21 armas sem registro no RS A Polícia Civil de Taquara, no Rio Grande do Sul, prendeu oito pessoas e apreendeu 21 armas de fogo sem registro nesta quarta-feira, 27. A partir de denúncias anônimas, os policiais conseguiram encontrar o arsenal, que contava com 11 espingardas, seis revólveres, três carabinas e uma pistola.